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СБУ снова "трясет" организацию Медведчука: обыски прошли в 10 регионах

30 марта, 13:16

Сергей Мартынец

Силовики пришли к бывшим участникам Украинского выбора

СБУ снова взялась за общественную организацию "Украинский выбор", лидером которого является нардеп Виктор Медведчук. Силовики проводят обыски у бывших участников этой организации.

Об этом сообщил в Facebook нардеп Ренат Кузьмин.

По его словам, обыски проходят в нескольких областях.

"После проведенных на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора", сегодня с самого утра сотрудники СБУ проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации. Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже традиционными в Украине преступлениях против основ национальной безопасности", – написал Кузьмин.

В СБУ подтвердили, что 20 обысков в 10 регионах страны были проведены у руководства и представителей этой организации.

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Изъятую доказательную базу добавлено к материалам дела. В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 года незаконного "референдума" и выборов в Крыму.

Как сообщали новости "Сегодня", предыдущие обыски прошли 25 марта. Представители "Украинского выбора" подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного "референдума" и выборов в оккупированном Крыму. Один из соратников Медведчука даже признался в призывах к выходу Крыма из состава Украины.

Также руководителям организации сообщили о подозрении.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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