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СБУ в Киеве накрыла банду хакеров: атаковали компании в Европе и США

17 февраля, 15:35

Игорь Тимофеев

Убытки от транснациональной хакерской группировки превысили 80 млн долларов

Служба безопасности Украины в рамках международного сотрудничества с компетентными органами США и Франции провела в Киеве масштабную спецоперацию и заблокировала деятельность транснациональной хакерской группировки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что с сентября-2020 этими хакерами было поражено более 150 компаний стран Европы и США. Убытки от деятельности группировки составляют более 80 млн долларов.

/ Фото: СБУ

В ходе киберрасследования сотрудники спецслужбы установили, что на территории Украины действовала группа людей, которая использовала вредоносное программное обеспечение "Egregor". С его помощью хакеры:

/ Фото: СБУ

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За дешифровку пораженных компьютерных сетей и неразглашение похищенных конфиденциальных данных злоумышленники требовали значительные суммы денег, в основном в криптовалюте.

/ Фото: СБУ

Напомним, украинские правоохранители пресекли деятельность одного из крупнейших в мире сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран. Его разработал хакер из Тернопольской области.

Также сообщалось, что в Полтаве поймали хакера, который списывал и добавлял горожанам долги по ЖКХ.

А в США хакеры пытались отравить целый город через систему водоснабжения.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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