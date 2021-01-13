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Семье погибшего врача "с билбордов" выплатят компенсацию

13 января, 13:55

Мария Дмитренко

Семье умершего не назначали положенную выплату сразу

Семье врача Почаевской больницы Ивана Венжиновича, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, выплатят компенсацию.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

Если вы живете в большом городе, то скорее всего видели один из билбордов, с которого на нас смотрит терапевт Иван Венжинович. С начала пандемии он спас десятки жизней, но сам – умер. Коллеги и родные говорят, что от осложнений вследствие коронавируса. Впрочем, тест на COVID-19 после смерти – отрицательный.

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Из-за этого семье умершего не назначали положенную родным медиков выплату. Компенсация семьям умерших от коронавируса медиков составляет более 1,5 млн грн.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал выплатить компенсации семьям умерших медиков. Смертельных случаев от COVID-19 среди медиков намного больше, чем сейчас известно, уверен президент.

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