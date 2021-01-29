Шантажируют и доводят до самоубийства: как не стать жертвой коллектора

Полиция и адвокат рассказали, как защитить себя от атак тех, кто незаконно "выбивает" долги

После принятия в первом чтении закона о коллекторах тема "выбивания" долгов, в том числе и несуществующих, снова оказалась на слуху.

Например, на сайте президента за последнее время опубликованы около 100 петиций, авторы которых требуют урегулировать, а порой и вовсе запретить деятельность таких организаций. Авторы нескольких петиций утверждают, что им знакомы случаи самоубийства из-за террора и угроз коллекторов.

Терроризируют звонками

Мы разыскали и пообщались с одной из тех, кого коллекторы терроризируют уже несколько месяцев. При этом эта женщина, жительница Запорожья, утверждает, что ни она, ни ее муж, ни двое ее детей никогда не брали кредитов ни в банке, ни в других организациях.

"Сначала, в конце ноября, мне начали поступать СМС с требованием погасить долг 3 тыс.грн. Я подумала, что это какие-то мошенники и игнорировала такие сообщения. Затем такие же СМС начали поступать на телефон моего мужа, а после этого, уже в декабре мне начали звонить и требовать возврата долга, – рассказала нам жительница Запорожья Татьяна К. – Коллекторы уточнили, что долг брала не я, и назвали имя и фамилию женщины, которую никто в нашей семье не знает. Я обратилась с заявлением в полицию. Как мне показалось, его приняли не очень охотно. Советовали мне и мужу просто выбросить сим-карты и купить новые. Но почему я должна из-за кого-то менять номер, который у меня уже много лет и представляет важность. Не знаю, что сделали в полиции, но пока что звонки и смс прекратились".

Как оказалось, случается, что коллекторы не ограничиваются СМС и звонками. Например, в Черниговской области сотрудники одной из таких контор потребовали от местной жительницы вернуть кредит, который она не брала. В итоге коллекторы достали фотографию своей жертвы, смонтировали изображение порнографического характера и разместили его в интернете. Как сообщила нам спикер полиции Черниговской области Юлия Ковтун, пострадавшая женщина обратилась с заявлением к правоохранителям. Полиция установила адрес фирмы и нагрянула туда с обыском.

Тот самый колл-центр, который подозревают в изготовлении порнографии

"Полиция установила, что злоумышленники собирали информацию о должниках, их близких и родственниках, сведения о знакомых и коллегах. Систематически звонили с требованиями погасить долг, угрожая при этом. После этого с помощью специальных программ монтировали и распространяли в интернете материалы порнографического характера с изображением должников. Фотографии своих жертв они находили в соцсетях", – сообщила служба полиции Черниговской области. В комментарии для "Сегодня" Юлия Ковтун добавила: "Проводится досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает личности всех пострадавших от деятельности коллекторской фирмы".

Как спасти себя от коллекторов. Пошаговая инструкция

Также полицейские и юристы дали пошаговую инструкцию, как поступать при атаках коллекторов сейчас и после возможного принятия закона.

"В случае систематических звонков от незнакомых лиц, требующих несуществующий долг, нужно выяснить у ник как можно больше информации. Речь идет о полном названии и адресе компании, номере кредитного договора и с кем он был составлен. Также, если речь идет о кредите, которого Вы не брали, узнайте, кто и когда его оформлял, на какую сумму. После этого нужно обратиться с заявлением в полицию", – рассказала нам Юлия Ковтун.

В свою очередь, адвокат Иван Либерман говорит, что против коллекторов есть целый набор методов.

"Во-первых, если человек официально, по решению суда является должником, то ему должны присылать письменные уведомления сотрудники государственной либо частной исполнительной служб. При этом в письме должен быть указан срок для добровольного исполнения, – говорит Иван Либерман. – Никаких звонков. В нашем законодательстве такого понятия как телефонный звонок – его в принципе не существует! То есть любые звонки можно игнорировать, даже если человек должник. Если же они надоедают и угрожают, то я советую обращаться в полицию и писать заявление о вымогательстве, угрозах убийством, угрозах порчи имущества".

По словам Либермана, если коллекторы звонят людям, которые не брали кредита и не являются поручителями, то такие действия тем более можно рассматривать как криминал.

"В таком случае нужно обращаться с заявлением в полицию", – уточнил юрист.

Напомним, ранее и в НБУ сообщали о том, как защитить себя от атак коллекторов. В Нацбанке советуют обращаться не только в полицию, но и в их контакт-центр.

Также сообщалось о том, что в Киеве из окна выбросился доцент одного из вузов. Коллеги погибшего предположили, что того "допекли" коллекторы. Подробности – в сюжете.

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