Шарий не явился на допрос: в СБУ отреагировали

22 февраля Анатолий Шарий был вызван на допрос

Блогер Анатолий Шарий, которого СБУ обвинила в государственной измене, не явился на допрос.

Как сообщает пресс-служба СБУ, такие действия можно расценивать как уклонения от следствия.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать как уклонение от следствия", – говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве отметили, что во удовлетворение ходатайства адвоката Шария Валентина Рыбина и он, и его подзащитный 25 февраля приглашаются для ознакомления с материалами производства.

Напомним, Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" и ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Также смотрите фото шикарной виллы Шария в Испании, правда, она незадекларированная. По оценкам журналистов, особняк на берегу моря стоит порядка миллиона евро.