Шарий в самых громких скандалах: инсценировал покушение и стрелял в "Макдональдсе"

Шарий успел и пострелять, и сбежать за границу, а сестра обвиняла его даже в педофилии

СБУ заподозрила скандального блогера Анатолия Шария в государственной измене. Но он отличился не только рядом антиукраинских заявлений, но и стрельбой с инцсенировкой преступления, побегом за границу. Мы собрали самые любопытные эпизоды.

Инсценировал на себя покушение, обстреляв свой же автомобиль

В 2011 году, в ночь на 12 июля, Шарий обстрелял свой автомобиль, инсценировав покушение. По его словам, когда он ехал в сторону Краснозвездного проспекта, ему якобы перекрыла дорогу какая-то машина, из которой выскочил неизвестный, выстрелил и убежал.

Однако правоохранители не особо ему поверили и завели на него уголовное производство по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении. В 2012 году он был объявлен в розыск по этому делу.

Стрельба в "Макдональдсе"

В том же 2011 году Шарий снова устроил "боевик", и уже не обошлось без пострадавших. Он зашел в "Макдональдс" и выстрелил из травматического пистолета в другого посетителя. В результате было возбуждено уголовное производство по подозрению в хулиганстве.

Побег из Украины

В 2012 году Шарий заявил, что режим Януковича преследует его за "расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе". Именно после этого он получил политическое убежище в Литве. Перед этим, пребывая под двумя подписками о невыезде, он нелегально покинул Украину: по чужому паспорту уехал сначала в Россию, оттуда – в Нидерланды. В том же году СБУ объявила его в розыск, но в 2020-м МВД его сняло с розыска.

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Шарий педофил?

Сестра Шария и жительница Нидерландов Елена Манченко обвинила его в педофилии. Она в интервью рассказала, что когда брат жил в Нидерландах, в квартире иногда оставались дети подруг. И однажды, когда дома были только дети и Анатолий, он якобы предлагал одному их них сфотографироваться в белье. Однако доказать это не получилось.

Расистский скандал из-за призыва к геноциду

В комментариях под одной из публикаций Шарий восхвалял Гитлера, газовые камеры, призывал к уничтожению нацменьшинств и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Уголовное дело за Крым

СБУ открыло уголовное производство против Шария, которому инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины. А все дело в том, что он опубликовал видео на YouTube с изображением, где карта страны была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

Также смотрите фото шикарной виллы Шария в Испании, правда, она незадекларированная. По оценкам журналистов, особняк на берегу моря стоит порядка миллиона евро.