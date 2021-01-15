Школьный скандал на "дистанционке": учителя обиделись из-за унизительной рекомендации

В минобразования уже "открестились" от нашумевшего на всю страну совета

Несмотря на то, что учебный процесс на время локдауна перешел на "дистанционку", в стране не обошлось без школьного скандала. Первый из таких инцидентов получил всеукраинскую огласку.

Все началось с того, что на своей официальной странице в соцсети Министерство образования разместило инфографику с рекомендациями для педагогов на время дистанционного обучения. Одна из них вызвала шквал негодований у сотен учителей и гласит: "Следите за своим внешним видом".

Пост Минобразования прокомментировали уже сотни человек, многие из которых считают его крайне оскорбительным. В то же время один из крупнейших образовательных сайтов Украины разместил информацию и у себя, но позже скрыл функцию комментирования. Мы успели сделать скриншоты тех комментариев, авторы которых были возмущены больше остальных.

"Складывается такое впечатление, что якобы учителя самые расхристанные люди, не умеют одеваться со вкусом, не следят за собой и т.д. Не видела еще ни одного онлайн-урока, где учитель был бы в пижаме или халате. Как не стыдно давать такие рекомендации учительству", – прокомментировала рекомендации одна из посетительниц сайта.

К этому она добавила, что у тех, кто дает такие рекомендации, также нет права настаивать на фоне, который находится за учителем, который проводит урок из дома.

"Это частная территория", – возмущенно дописала комментатор. Ее поддержали сотни других людей, которые, очевидно, имеют отношение к школе. И привели примеры, что такие рекомендации впору давать родителям учеников, потому как были случаи, когда именно родители школьников на заднем фоне "щеголяли в нижнем белье".

В Министерстве образования нам сообщили, что ведомство имеет к скандальной инфографике лишь косвенное отношение.

"Это не рекомендации министерства, а рекомендации общественной организации. Мы с ними просто сотрудничаем. Данные правила не являются обязательными для 100%-го исполнения", – сообщили нам в пресс-службе министерства. На уточняющий вопрос, были ли в Украине случаи, когда учителя были неопрятно одеты во время дистанционного урока, в Минобразования ответили категорически: "Нет-нет!"

Не исключено, что разработчики рекомендаций руководствовались тем, что конфузы во время онлайн-уроков все же возможны и со стороны учителей. Например, в апреле прошлого года на весь мир "прославился" муж американской учительницы, который разгуливал напротив видеокамеры ноутбука в трусах. Сама учитель оставалась невозмутимой и продолжала урок.

Ситуацию с постом Минобразования прокомментировал эксперт и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, который также уже наслышан о рекомендации, вызвавшей спор на всю страну.

"Я видел это, и меня тоже немного "резануло". Тут важно то, что рекомендация уместна по сути, но слова можно было найти другие, – говорит образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. – Например, не стоило писать "следите за своим внешним видом", а вместо этого уместнее было бы обратить внимание, что стоит выбирать соответствующую одежду и место для проведения урока, чтобы это не отвлекало учеников. Ну и потом, как мне кажется, коллег-учителей могло обидеть то, что педагог и без дополнительных рекомендаций следит за своим внешним видом, ведь для него – это важная составляющая профессионального имиджа".

Напомним, ранее стали известны подробности того, как и до какой даты будет проходить дистанционное обучение.

Видео: Сегодня