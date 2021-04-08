СБУ задержала агента "ЛНР", который работал в сервисном центре МВД

Он устроился на работу по поддельным документам

Сотрудники СБУ разоблачили бывшего сотрудника так называемой "спецслужбы" террористов "МГБ ЛНР", который переехал в Херсонскую область и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. Он предоставил руководству сфальсифицированные документы, чтобы его приняли на работу. После чего передавал боевикам секретные данные.

В СБУ установили, что мужчина в течение 2015-2016 годов был "оперативным сотрудником" так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" и вербовал граждан. Он запугивал проукраински настроенное население.

Злоумышленник собирал для боевиков информацию о местах дислокации и средствах безопасности госучреждений, админзданий и правоохранительных органов Украины.

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Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. По месту жительства и в его офисе провели обыски, правоохранители обнаружили документы, которые приобщат к делу как доказательство вины. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании незаконных вооруженных формирований, незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Его уже арестовали.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины заблокировала канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса России украинской продукции военного назначения. Товары попадали в Россию под видом гражданских.