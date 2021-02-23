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Штурм Офиса президента: с правоохранителей сорвали шлемы и подожгли их (фото)

23 февраля, 22:19

Юлия Безпечная

На Банковой собралось несколько тысяч людей

В Киеве на Банковой в ходе столкновений под Офисом президента протестующих против приговора активисту Сергею Стерненко с полицией по меньшей мере с двух правоохранителей сорвали шлемы.

Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня" с места событий.

Затем протестующие разожгли в шлемах огонь.

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Люди под Офисом президента пока не расходятся – там уже несколько тысяч несогласных с приговором активисту. Обстановка остается напряженной.

Напомним, протест начался в 20:00 23 февраля из-за приговора суда по делу активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

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