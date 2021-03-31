Шутки в сторону – 1 апреля потеплеет до +20: синоптик уточнила прогноз

В Украине уже существенно потеплело, но завтра, 1 апреля, ожидается до +20 – и это не шутка. При этом немного подпортят погоду дожди на западе и в северных областях. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В четверг в большинстве областей Украины ожидается 15-20 градусов тепла

Вдоль полосы Сумская-Черкасская-Полтавская-Одесская области температура будет немного свежее, но также тепло, 11-15 градусов.

Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный.

1 апреля дожди пройдут в западных и местами в северных областях. На остальной территории Украины – без осадков. В западных областях появятся первые грозы (на карте зона возможных гроз желтого цвета).

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В Киеве завтра днем ​​17-19 градусов. Ветер с юго-запада и без осадков.

2 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей, температура воздуха начнет постепенно снижаться: сначала на западе и севере, а на выходных похолодает в большинстве областей Украины.

Довольно холодный март заканчивается долгожданным весенним потеплением. А вот в следующем месяце будут температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в апреле.