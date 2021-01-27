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Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев

27 января, 12:13

Сергей Мартынец

Несмотря на ухудшение погоды, сильных холодов не будет

В Украине уже объявлено штормовое предупреждение, но завтра погода будет не лучше. Циклон со своими атмосферными фронтами принесет снегопады в большинстве областей, но температура в основном будет плюсовой.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 28 января в Украине еще погуляет циклон – на юге, западе и севере ожидается снег, мокрый снег, восточнее – с дождем, налипание мокрого снега, порывистый ветер.

На западе завтра существенные осадки маловероятны, местами небольшие или просто облачно, в восточных областях – периодический дождь.

Температура воздуха в четверг в течение дня 0-3 градуса мороза. В восточных областях, на юго-востоке и в Днепропетровской области ожидается 2-7 градусов тепла. На дорогах – гололедица (там, где минусовая температура).

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Снова вернется зима и в Киев. Завтра в столице пойдет снег, на дорогах будет скользко. Ветер с севера, порывистый. Температура воздуха ночью будет опускаться до небольших "минусов", днем ​​от 1 мороза до 1 тепла.

В Укргидрометцентре тоже предупредили о сильных снегопадах 28 января:

А вот какой погоды ждать в последний месяц зимы, мы узнавали у народного синоптика Леонида Горбаня и Укргидрометцентра. Февраль хоть и будет теплее января, но все равно еще ждем и морозы, и снег. Читайте подробней, какой будет погода в феврале.

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Источник: Сегодня

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