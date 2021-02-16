Версія українською
$ 27,97
33,93

Синоптики обещают к концу недели потепление: видео

16 февраля, 21:53

Денис Беспалов

Горы снега начнут таять

К концу недели синоптики обещают в Украине потепление – будет выше нуля.

Горы снега начнут таять. Под ногами будет каша, а на крышах как раз и будут подстерегать снежные глыбы.

"Сегодня" призывают украинцев беречься и не становиться героями наших сюжетов.

Реклама
Видео: Сегодня

Тем временем в Украину пришли сильные морозы, которые вытеснили снегопады – местами будет до -25. 17 февраля снова пойдет снег на западе страны. Остальные территории Украины 17 февраля будут принадлежать антициклону Helida, а это значит – без существенных осадков.

Читайте также: Украину ждет последний снежный циклон. Синоптик рассказал, что будет потом

Также сообщалось, что на Прикарпатье из-за непогоды от цивилизации отрезаны более 60 сел, снежные заносы местами достигают двух метров.

Новости на эту же тему:

Реклама

Новости партнеров

Как выглядит дом беглеца-президента Януковича в Ростове
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи