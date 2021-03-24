Ситуация близка к критичной: Радуцкий назвал причину вспышки COVID-19

Особенно резко увеличилась смертность от ковида в сравнении с осенней волной коронавируса

Британский штамм коронавируса в Украине существенно ухудшил эпидемиологическую ситуацию в стране. А если к нам попадет еще и южноафриканская мутация, ситуация может стать критической.

Об этом написал в Telegram народный депутат, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что в Украине продолжаются мрачные коронавирусные рекорды: только за прошлые сутки от ковида умерли 342 человека. Нардеп напомнил, что осенью, во время второй волны коронавирусной болезни, было 285 летальных случаев.

Реклама

"Сейчас эпидемиологическая ситуация близка к критической… К сожалению, ежедневно умирает больше людей, чем на пике прошлой волны пандемии. Одна из главных причин такой печальной статистики – британский штамм коронавирусной болезни. Он агрессивен и распространяется быстрее. Вчера в Литве были зафиксированы первые два случая южноафриканского штамма. Если новая мутация коронавируса попадет на территорию Украины, это может привести к еще большему росту уровня смертности", – написал Радуцкий.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые Национальной академии наук спрогнозировали усугубление эпидситуации в Украине. Согласно прогнозам, наихудшая ситуация ожидается во Львовской, Киевской, Одесской областях и в столице.