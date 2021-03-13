Не ждите "красной зоны": Степанов призвал местные власти ужесточать карантин заранее (видео)

Темпы роста госпитализированных держат в напряжении ситуацию с коронавирусом в Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я обратился к Андрею Садовому (мэру Львова), чтобы они не ждали уровня эпидопасности. Сейчас это может сделать местное самоуправление, ввести соответствующие ограничительные меры, которые с одной стороны, не будут бить очень сильно по экономике, но с другой стороны они смогут хотя бы немного останавливать (распространение коронавирусе – Ред.)", – заявил Степанов.





Напомним, на этой неделе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городских больницах уже нет мест для пациентов с COVID-19.