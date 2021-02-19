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Скачок новых случаев COVID-19 в Украине был ожидаемым – Ляшко

19 февраля, 23:58

Юлия Ляхова

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине был ожидаемым.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, коронавирусная болезнь развивалась не прогнозировано в начале пандемии.

"Когда мы вводили жесткий карантин после 8 января, мы говорили – на середину февраля ожидается пик заболеваемости на грипп и гриппоподобные заболевания, которые будут сочетаться со случаями коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

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