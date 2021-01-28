"Меня хотят убить" – интервью со скандальной преподавательницей университета Драгоманова

Сайт "Сегодня" связался с профессором, доктором культурологии Евгенией Бильченко, которую обвиняют в сепаратизме после ее поста в Фейсбуке

В Национальном педагогическом университете имени Драгоманова не утихает скандал, возникший после украинофобских заявлений преподавательницы Евгении Бильченко, профессора, доктора культурологии. Ее посты в социальных сетях многие пользователи и даже некоторые чиновники назвали неприемлимыми по отношению к украинскому языку, украинским гражданам и украинскому государству.

Многие настаивают на том, что поведение профессора, которая называет Украину "американской колонией", мягко говоря недостойное. Профессора называют "ватницей" и "сторонницей русского мира".

В самом университете отказываются комментировать ситуацию со скандальным профессором и предлагают дождаться официальных заявлений от руководства.

Чтобы прояснить ситуацию, сайт "Сегодня" связался с Евгенией Бильченко.

Судьбу преподавателя решит ученый совет

- Евгения, ходят слухи, что Вас уже уволили из университета. Какая ситуация на сегодняшний день?

- Могу сказать, что на сегодня (28 января) запланировано заседание ученого совета университета. На нем якобы присутствуют представители общественных организаций, о которых я ровным счетом ничего не знаю. Их идентификационные признаки мне подробно сообщены не были. И никому не были сообщены. Вот эти люди будут разбирать мой вопрос. Мне, например, неизвестно, на основании какого трудового законодательства это делается. Общественные организации у нас в стране не могут оценивать профессиональный уровень преподавателя!

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- А что за общественные организации?

- Мне этого не сообщили. Мне было обещано, что меня пригласят на это заседание совета. Но меня, увы, не пригласили. Более того, от СМИ и студентов, которые меня поддерживают, скрывают место и время проведения ученого совета. О месте я могу догадываться – совет проводиться в одном из залов центрального корпуса университета, а вот время мне неизвестно. Даже моему непосредственному руководителю – заведующему кафедрой, время не сообщили. Студенты, которые меня поддерживают, поехали в университет. Они намерены пробраться на заседание с письмами на имя ректора в мою поддержку. Кстати, несколько студентов были намерены покинуть университет в знак моей поддержки, а это просто разрушит факультет... Я их отговаривала от таких необдуманных действий.

- Что Вы планируете делать в дальнейшем?

- Все зависит от исхода этой истории. Если меня уволят, то будет суд. Мы будем выяснять, на каком основании это сделано, по какой статье, и как это координируется с конституцией и правами человека. Почему меня не приглашают на так называемое судилище со стороны так называемых общественных организаций? И вообще, совместимо ли это с нормами этики и науки. А если меня не уволят, буду продолжать культурно-гражданское сопротивление, касающееся конституционных прав всех остальных граждан страны. Я же не самое важное лицо в Украине? В любом случае, это сопротивление будет продолжаться независимо от моего статуса, потому что, на мой взгляд, оно уже достигло апогея абсурда.

Подала заявление в полицию

- В своих постах в социальных сетях вы пишете о буллинге в отношении Вас. Вам угрожали?

- Да. Соответствующее заявление я подала в полицию. Оно зарегистрировано и внесено в реестр. Я отсканировала более 50 таких угроз, которые просто механически взяла из потока в 3-4 тысячи комментариев. В них говориться об угрозах моей жизни и здоровью. Я уже не говорю об оскорбительных комментариях… Это прямые угрозы жизни. Пишут, что хотят узнать мой адрес, прийти ко мне и, очевидно, убить.

- Может было бы проще Вам перейти на украинский язык, извиниться. Чтобы не было такого конфликта из-за постов в социальных сетях?

- Нет. Вы понимаете, государственным языком я владею еще лучше, чем русским – когда речь идет о деловом или научном языке. Переход на украинский не поможет. Сейчас мои студенты написали письмо в мою поддержку на украинском языке. И что в ответ? Куча противных оскорблений и угроз. Куча оскорблений их идентичности и вероисповедования. Все это просто рекой вылилось в социальных сетях. Поэтому тут вопрос не в языке. Все свои последние интервью я давала только на украинском языке. Не знаю хорошо это или плохо. Но реакция на это одинаковая – хейтерство и оскорбления. И я уже не говорю, что имею право говорить на своем родном языке.

- В чем тогда проблема? Ведь конфликт не взялся из ниоткуда? Его нужно как-то устранять…

- Язык – это лишь повод для зачистки инакомыслящих. И не важно, на каком языке ты выражаешь мысль. Она никогда не понравится националистам. Почему? Потому что свою мысль они считают главной и другой не приемлют. Им доказывают позицию и на украинском, и на английском языке. Представитель Евросоюза высказался по моей теме даже на немецком. И что? Он выгреб полный набор оскорблений в Сети. Поэтому я даже не знаю на каком языке разговаривать с этими людьми. Разве что на языке анимализма или примитивного животного мата. Может, тогда им будет понятно, о чем речь. Все, что я хотела сказать в своих постах – это то, что при таких грандиозных проблемах, которые сейчас переживает Украина, тема языка не настолько важная проблема для нас всех. Эта позиция их и раздражает.

- Как выдерживаете атаки оппонентов?

- Отвечу словами Булгакова: "Правду говорить легко и приятно". Я ощущаю правду за собой. Иначе при моем состоянии здоровья, мне бы трудно было выдержать все это. Тут задета не только я, но и мои близкие люди. Атакуют моих студентов. Их просто доводят до истерик, особенно тех, кто открыто меня поддерживает.

Мнение "против": "Это недостойное поведение для преподавателя"

Иван Ющук, профессор, заведующий кафедрой славянской филологии и общего языковедения Киевского международного университета говорит, что таким людям, как Евгения Бильченко, не место в высшем учебном заведении.

"Такое поведение преподавателя абсолютно недостойное. Ты живешь среди этого народа, среди этих людей, и так непристойно высказываешься о их языке. Это недостойно! Я считаю, что такому человеку просто не место в высшем учебном заведении столицы. Чего она научит детей? Что им передаст? Только ненависть ко всему украинскому", – рассказывает сайту "Сегодня" Иван Ющук.

Он уверен, что руководство ВУЗа должно разобраться с поведением такого преподавателя.

"Она выхваляется, что якобы принимала участие в протестах на Майдане, а теперь сожалеет об этом. Так это ее личное проблемы! Я слышал, что в министерстве образования призывают быть толерантными к таким личностям. Но я категорически не согласен с этим. К таким людям нельзя быть толерантным. Человек не уважающий свой родной язык и народ должен понести наказание. На работе она должна говорить на украинском языке, а дома и со своими друзьями может разговаривать на любом языке – это ее личное дело", – добавляет Иван Ющук.

Мнение "за": бывший студент вступился за педагога

Некоторые студенты стали на защиту своего преподавателя. В социальных сетях они пишут, что профессор Бильченко блестящий преподаватель, который всегда выкладывался на 100% ради своих студентов и ответственно подходил к исполнению своих обязанностей.

"Я был студентом Евгении Витальевны Бильченко более четырех лет. Я закончил бакалаврат, учась у нее. С ней же писал диплом. На магистратуру я поступил на программу прописанную ею же. Можно сказать, что я остался на магистратуру по большей части из-за этого преподавателя", – написал бывший студент Николай Топало.

Напомним, преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко обвинила украинскую власть в фашизме и тоталитаризме из-за закона об украинском языке в сфере обслуживания.

В ответ студентка магистратуры Мария Прошковская попросила администрацию ВУЗа об ее отчислении из-за антиукраинских месседжей преподавателя.

Также читайте биографию скандального профессора Евгении Бильченко.

Ранее в Одессе зафиксировали на видео, как пьяная продавщица магазина отказалась разговаривать на украинском языке. Как это было смотрите на видео:

Видео: Telegram-канал XYDESSA