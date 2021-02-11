Разборки вокруг ATR: из-за чего поссорились Муждабаев и политолог Романенко

Руководство канала обвиняют в хищениях, то, в свою очередь, утверждает, что власть хочет закрыть ATR

Перешли на личности. Ситуация вокруг крымско-татарского телеканала ATR перешла в открытую ссору. Инициатором выступил шеф-редактор портала "Хвиля", политический эксперт Юрий Романенко. Он обвиняет владельца телеканала Ленура Ислямова и заместителя гендиректора Айдера Муждабаева в нецелевом использовании бюджетных средств. Муждабаев незамедлительно ответил. "Сегодня" разбиралось в аргументах сторон.

В чем обвиняют владельцев канала

Все началось 6 февраля, когда Романенко в своем влоге на youtube выложил ролик с говорящим названием "Патриотические кровосиси: Муждабаеву и Ислямову пришло время готовиться на выход", содержащий обвинения в адрес владельца и топа ATR . Ролик подкрепляли публикации на "Хвилі", в которых Романенко в очень раскованной форме озвучил следующие обвинения:

Канал ATR неэффективен как средство массовой информации: аудитория передач на крымско-татарском в YouTube составляет 700-800 человек, в то время как на полуострове проживает до 300 тыс. крымских татар.

Ислямов, являясь гражданином Российской Федерации, после оккупации Крыма занимал должность "вице-премьера" в российской оккупационной администрации. Но через несколько месяцев переехал в Киев.

В свою очередь, Айдер Муждабаев ранее занимал должность заместителя главного редактора газеты "Московский комсомолец", которую Романенко называет подконтрольной ГРУ.

В 2016-2020 гг. ATR (юридическое лицо – фирма "Атлант-СВ") получил из украинского бюджета почти 210 млн грн (примерно 8 млн долл.). Из них более 159 млн через Минсоцполитики и 50 млн через Минкульт под руководством Александра Ткаченко. Выплаты через Минсоцполитики осуществлялись по программе поддержки депортированных крымских татар.

Проверка деятельности канала счетной палатой в конце 2018 – начале 2019 гг. показала нецелевое использование 124,3 млн грн налогоплательщиков. Несмотря на выводы счетной палаты, госфинансирование ATR было разблокировано в мае 2020-го.

Чтобы избежать уголовной ответственности по ст. 210 "Нецелевое использование бюджетных средств" (от 2 до 5 лет) Муждабаев и Ислямов планируют получить политическое убежище в Европе.

Что из этого правда

Работа Ислямова в оккупационном правительстве Аксенова ни для кого не секрет. В качестве причины его увольнения газета "Коммерсант" называет срыв программы по обустройству на полуострове татар, депортированных из Крыма в советское время.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство в отношении Ислямова по обвинению в госизмене и сепаратизме, но в дальнейшем эту историю не комментировали ни в СБУ, ни Ислямов. Зато известно, что в Крыму по аналогичному обвинению его заочно осудили на 19 лет.

Что касается российского гражданства, то в интервью изданию "Гордон" сам Ислямов признался в том, что у него два паспорта – российский и украинский.

Айдер Муждабаев действительно работал заместителем главного редактора "Московского комсомольца" с 2008 по май 2015 гг. (Публиковался как автор с 1998-го.)

Отчет счетной палаты находится в открытом доступе. На сороковой странице действительно можно прочесть, что представители компании "Атлант-СВ" просто-напросто отказались показать ревизорам хоть какие-то документы о том, на что были потрачены государственные деньги. Якобы по причинам коммерческой тайны, которая в них содержится.

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Что ответили в ATR на обвинения

Ленур Ислямов пока что воздерживался от комментариев. Что касается Муждабаева, то в своем Facebook он не стесняется крепких выражений: пишет о предателях, которые "проср*ли Майдан", и "муд*ках", окружающих президента Зеленского.

А вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назван "явным коллаборантом", "открытым врагом крымских татар", "возможно", выполняющим заказ Кремля на уничтожение канала.

Напомним, что Резников предложил руководству канала принять участие в конкурсе на госфинансирование в размере 50 млн гривен (это нижняя планка годового бюджета канала) наравне с другими 14 СМИ, которые вещают на оккупированные территории,

При этом любопытно, что в колонке для "Украинской правды", которую можно считать ответом на выпады Юрия Романенко (в тексте говорится о "лжи… про то, как "Муждабаев и Ко" разграбили госбюджет"), Айдер Муждабаев избегает как упоминания фамилии Романенко, так и сайта "Хвиля". Вместо этого упоминаются "крайне малоизвестные украинские СМИ". А распространением обвинений занимались преимущественно "русские пропагандистские ресурсы". Вкратце "наш ответ Керзону" звучит так:

Цель этой информационной атаки – дискредитация канала как непрозрачной коммерческой структуры, направленная на снижение поддержки в украинском обществе как самого ATR, так и крымских татар в целом. При этом автор поста ассоциирует телевизионный канал, вещающий для крымских татар, с самим крымско-татарским народом.

Все проблемы канала создаются искусственно, один из непосредственно виновных в этом – Алексей Резников.

Муждабаев отрицает, что счетная палата "имела претензии к финансированию ATR". При этом он ссылается на тот же отчет, лежащий в открытом доступе, что и Романенко. Отметим, что в отчете говорится не о финансировании, а скорее наоборот – о расходах.

В колонке признается, что участие в конкурсе, который предлагает Резников, может иметь для работы канала негативные последствия.

Кто выступил в поддержку телеканала

Глава Национального общественного телевидения Украины Зураб Аласания, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, художник, директор Одесского государственного музея Александр Ройтбурд, издатели и музыканты Дмитрий и Виталий Капрановы.

Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о финансировании телеканала ATR2 декабря 2016 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады на странице законопроекта №5333.