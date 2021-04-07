Сколько стоит похоронить умершего от COVID и как на этом наживаются аферисты

В Украине с ростом смертей от COVID-19 как никогда актуален вопрос захоронения таких покойников. Во сколько обойдется родственникам печальная церемония и как на этом научились наживаться аферисты, выяснили новости "Сегодня".

Следует отметить, что до августа 2020-му умерших от коронавируса хоронили только в герметичном мешке, теперь же правила изменились – таких покойников позволили и сжигать в крематории, и хоронить в плотно закрытом гробу.

Как хоронят во времена COVID

На Черновицком кладбище работа кипит чуть ли не круглосуточно – не менее 15 покойников в день и половина из них – ковидные.

"Я регистрирую в журнал количество людей, которые будут, предупреждаю, что не может быть более 5 человек. Записываются их адреса, телефоны", – рассказывает директор ГКП "Спецкомбинат" Василий Воронюк.

К новым реалиям привыкли и копатели могил. Они имеют защиту – маски, перчатки и берут с собой на погребение дезинфекторы.

"Все автомобили, в которых перевозим покойника проходят дезинфекцию после каждых похорон", – рассказывают на кладбище.

Сколько стоит похоронить умершего

Похоронить умершего в Украине уже давно дорого. Только гроб, покрывало, ритуальный набор, автокатафалк, бригада по выносу гроба, услуги священника, фото в рамке, обычный венок с траурной лентой и крест – обойдутся в 11 000 гривен.

Добавьте еще минимум 10 000 за поминальный обед и по меньшей мере такую ​​же сумму (и это если вам повезет) за место на кладбище. С последним – в столице проблемы, поэтому и такие суммы.

"Родственники приходят к тому, что проще кремировать тело, перевезти и похоронить, где им удобно. А на кладбище места все меньше и меньше", – говорит Андрей Ященко, ведущий инженер киевского крематория.

Аферисты не дремлют

Что касается умерших от COVID-19, то по общей сумме их захоронениt ничем не отличается от других. Однако здесь появились аферисты. Родственников обманывают, требуя дополнительные деньги якобы на дезинфекцию покойника.

"Всю дезинфекцию проводят в больницах, моргах – когда ритуальная служба забирает тело из больницы уже в принципе оно продезинфицировано, обработано, поэтому никаких дополнительных обработок уже не происходит", – рассказала президент ассоциации похоронного дела в Украине Марина Лазуренко.

Сколько смертей приходится на COVID-19

По статистике, за прошлый год в Украине умерло почти 600 000 человек. Преимущественно из-за проблем с системой кровообращения. В частности, это ишемическая болезнь сердца, инсульт, тромбоз и другие.

Многие умирают из-за так называемого новообразования – приобретенные болезни. На COVID-19 же приходится около двух процентов всех умерших.