Сколько украинцев готовы к вакцинации от коронавируса – опрос

Вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев, 48% пока не готовы к вакцинации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

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Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

На западной Украине к вакцинации готов 51% украинцев, 49% – не готовы.

На Юге о готовности к вакцинации заявили 49%, а 51% не собирается вакцинироваться от коронавируса.

В центральной части Украины к вакцинации готовы 52% украинцев, не готовы 48%.

В то же время на Востоке о желании вакцинироваться от коронавируса заявили 53% украинцев, а 47% – нет.