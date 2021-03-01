Сколько в Украине людей уже вакцинированы от COVID-19

В Минздраве уверяют, что вакцинация поможет украинцам вернуться к жизни без масок

В Украине уже вакцинировали 3141 украинца, однако Минздрав планирует наращивать темпы вакцинальной кампании. Больше всего прививок сделали в Черкасской области.

Как рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Ярослав Кучер, в Украине уже вакцинированы более трех тысяч человек. Он отметил, что, согласно планам Минздрава, вакцинация происходит каскадным методом.

"Поэтому в ближайшей перспективе можно ожидать, что количество вакцинированных начнет существенно увеличиваться… Вакцинация позволит нам вернуться к нормальной, долгожданной, спокойной жизни без масок и ограничений", – сказал замминистра.

При этом в Telegram "Коронавирус-инфо" отмечается, что всего уже вакцинирован 3141 украинец. Больше всего в Черкасской области – 270.

За прошедшие сутки было сделано 90 прививок:

Донецкая область – 50;

Луганская область – 20;

Херсонская область – 20.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.

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