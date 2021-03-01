Сколько в Украине людей уже вакцинированы от COVID-19

В Украине уже вакцинировали 3141 украинца, однако Минздрав планирует наращивать темпы вакцинальной кампании. Больше всего прививок сделали в Черкасской области.
Как рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Ярослав Кучер, в Украине уже вакцинированы более трех тысяч человек. Он отметил, что, согласно планам Минздрава, вакцинация происходит каскадным методом.
"Поэтому в ближайшей перспективе можно ожидать, что количество вакцинированных начнет существенно увеличиваться… Вакцинация позволит нам вернуться к нормальной, долгожданной, спокойной жизни без масок и ограничений", – сказал замминистра.
При этом в Telegram "Коронавирус-инфо" отмечается, что всего уже вакцинирован 3141 украинец. Больше всего в Черкасской области – 270.
За прошедшие сутки было сделано 90 прививок:
- Донецкая область – 50;
- Луганская область – 20;
- Херсонская область – 20.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.
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