Врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили, почему

Много ли реакций на вакцину зафиксировано у медиков и почему так много отказов

В Украине за первые два дня вакцинировали от COVID-19 1338 медиков. Из них у семерых обнаружили "нежелательные" реакции на прививку. Параллельно появляется много информации, что врачи массово отказываются от прививки. Сайт "Сегодня" узнал, как много врачей отказываются вакцинироваться, почему и как на это влияют первые обнаруженные побочные реакции.

Правда ли что врачи отказываются от вакцины?

"Все черниговские врачи официально отказались вакцинироваться", – такую информацию в первый день старта прививания против COVID-19 начали распространять в соцсетях. Это оказалось неправдой.

В Чернигове 87 из 280 медиков, которые входят в первую очередь вакцинации, согласились вакцинироваться, сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако.

Почему согласилось не большинство врачей? Андрей Ломако объясняет это тем, что часть тех, кто отказался – уже переболели. Они могут вакцинироваться позже – рекомендуется через полгода, когда заметно упадет уровень антител.

Евгений Горенко – первый украинец привитый от COVID-19. Фото: ck-oda.gov.ua

В каждой больнице будут врачи, которые отказались от вакцинации. Прививка от COVID-19 – дело добровольное. А по всей Украине примерно 38% медиков отказались от вакцинации, согласно предварительным опросам Минздрава.

"Нужно учитывать, что часть из них переболели COVID-19 и имеют иммунитет. В таких случаях рекомендуется отсрочить прививание на шесть месяцев", – заявил Виктор Ляшко, Главный санитарный врач Украины.

Ненамного больше процент отказов был бы среди остальных украинцев. 44% сограждан готовы без колебаний отказаться от вакцинации от COVID-19, если завтра им предложат сделать прививку одной из сертифицированных вакцин, свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведенного с 27 января по 5 февраля этого года.

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Что говорят врачи

Инна Андрусович работает инфекционистом в Харькове. Сама врач пока не вакцинировалась, поскольку уже переболела коронавирусом и анализ показал высокий уровень антител. Но говорит, что общий настрой медиков к вакцине достаточно позитивный. Три дня назад привились несколько ее коллег и все проходит хорошо, без каких-либо побочных реакций.

"Примерно треть наших врачей говорят, что будут вакцинироваться, где-то треть выжидают, а остальные – отказываются. Скептиков и сторонников одинаково, на самом деле. Например, есть врачи старше 65 – они побаиваются вакцинироваться из-за возраста. Достаточно много медработников пока наблюдают за теми, кто вакцинировался, чтобы принять решение. Я и те, кто переболели – еще имеем антитела. И в протоколе сказано, что если болел на протяжении последнего полугодия или есть антитела, то вакцинацию можно отложить или привиться одной дозой, если уровень антител меньше пяти, у меня – 30. Когда уровень антител снизится, то я, конечно, буду вакцинироваться", – рассказывает Инна Андрусович.

Ольга Кобевко, инфекционист Черновицкой областной больницы, вакцинировалась только сегодня. Говорит, что не только в ее больнице, а в регионе медики не спешат вакцинироваться, хотя область входит в красную зону.

Но тем не менее, ситуация сейчас лучше, чем в январе. Месяц назад в инфекционном отделении больницы провели опрос, кто согласен вакцинироваться, тогда только одна Ольга Кобевко дала согласие. Теперь вакцинироваться согласны все медики отделения.



Фото: Ольга Кобевко

"Думаю, это из-за того, что было мало официальной информации. Не было агитационной и разъяснительной работы среди медперсонала. В таком отношении нет ничего необычного. Все новое пугает. Меня вакцина не испугала, так как всю необходимую информацию я получила из научных источников и от коллег из-за границы, и сегодня наконец-то привилась", – рассказывает Ольга Кобевко.

Развеять все сомнения может вакцинация чиновников, уверена инфекционист. Таким образом они бы показали, что вакцина безопасна. Вакцинировать госслужащих можно было бы остатками доз из флаконов на конец дня, чтобы не выбрасывать.

"Чиновники не хотят быть примером для медиков, не хотят брать ответственность за качество вакцины. Вчера, например, у нас утилизировали шесть доз вакцины. Флакон после открытия можно хранить не более шести часов. В одном флаконе – 10 доз, а вчера привили 54 человека и остатки утилизировали. На эти шесть доз можно было бы вакцинироваться чиновникам и они бы этим доказали, что бояться нечего. Этого не произошло и вакцину просто выкинули", – добавляет инфекционист.

Какие побочные реакции у первых привитых

Прошло только три дня с начала вакцинации. Из 1338 человек реакция на инъекцию была у семи человек: у одного медика из Чернигова и у шести из Черкасс.

У привитых поднялась температура, была головная боль и боль в месте укола. Сейчас все чувствуют себя хорошо, рассказал главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.

"Эти случаи были предсказуемыми и несерьезными и на протяжении одного-двух дней симптомы прошли. Все медработники, у которых повысилась температура, появилась головная боль, боль в месте инъекции, чувствуют себя удовлетворительно. Хочу сказать, что в инструкции по применению вакцины четко сказано о побочных действиях, которые выявлены во время клинических испытаний. Там четко сказано, что местные реакции были у 4%, общие – у 13% вакцинированных", – рассказал Александр Дудник.

Инна Андрусович говорит, что среди ее коллег незначительная реакция на вакцину была у одного человека – небольшое покраснение в месте укола.

"Это допустимая реакция, которая описана в инструкции. И это единичные случаи, которые связывают с вакцинацией. Но о побочных реакция мы будем еще узнавать, потому что досконального их изучения еще не было. То, что уже известно – это температурные и местные реакции", – отмечает инфекционист.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину.

Также напомним, с марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.