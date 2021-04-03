Все остановилось всерьез и надолго – когда в Украине закончится карантин

Некоторые области в красной зоне более месяца. Эксперты посчитали, сколько нужно времени, чтобы регион вышел из жестких ограничений

Ивано-Франковская область уже более месяца не может выбраться из красной зоны. В регионе суровые ограничения действуют со дня введения адаптивного карантина в Украине. Киев стал "красным" более недели назад. А в общем по стране 12 регионов в красных зонах. Сколько же нужно времени, чтобы выйти из красной зоны, разбирался сайт "Сегодня".

Симптомы красной зоны

Определенного периода, на который вводят красные зоны, нет. Все зависит от показателей заболеваемости и нагрузки на больницы.

Пока ни одна область с начала адаптивного карантина не перешла в оранжевую зону с более слабыми ограничениями. Например, Ивано-Франковская область в красной зоне более месяца – с 26 февраля, точно так же Закарпатье и Черновцы. В Киеве суровые ограничения начали вводить 20 марта.

Дело в том, что COVID-19 стал агрессивнее и быстрее распространяться. Чтобы сдержать вирусы надо больше времени.

У Минздрава есть пять показателей. В красную зону попадает тот регион, где хотя бы два из них превышены:

больничные койки с кислородом заняты на 65% и более в течение 3 дней подряд

в регионе проводят не менее 300 тестирований на 100 тыс. населения на протяжении 7 дней;

госпитализируется более 60 человек на 100 тыс . населения на протяжении 7 дней;

из 100 протестированных на COVID-19 позитивный тест у более, чем 20 ; коэффициент выявления 20% в течение 3 дней;

уровень госпитализаций вырос более, чем на 50% за семь дней.

Чтобы выйти из красной зоны, все показатели должны быть меньше пороговых как минимум пять дней подряд.

Сколько нужно времени, что выйти из красной зоны?

За одну-две недели из красной зоны точно не выйти. За это время только проходит инкубационный период вируса.

В первые две недели те, кто заразился на момент введения ограничений, лишь начнут болеть и попадать в больницы. Но из-за ограничения контактов уже не должны заражаться другие – это зависит от соблюдения карантина.

Дальше сроки зависят от двух факторов. Первый из них, как в регионе соблюдаются карантинные ограничения.

Второй фактор, с какими показателями регион вошел в красную зону. Чем выше показатели, тем дольше регион будет в красной зоне, отмечает Юрий Ганиченко.

Например, Ивано-Франковская область входила в красную зону с показателем госпитализаций 128 на 100 тыс. населения. Это было 24 февраля. Сейчас уровень упал до 81. Но регион до сих пор в красной зоне, поскольку пороговое значение – ниже 60. Кстати, все остальные показатели опустились до пороговых значений. То есть, карантин помогает.

Для сравнения: в Киеве уровень госпитализации 107 на 100 тыс. населения. Занятость коек с кислородом – 86%, а целевой показатель – 65%.

Чтобы Киев вышел из красной зоны надо эти два показателя сбить до пороговых. Когда все показатели на протяжении пяти дней будут ниже, то постановлением Кабмина регион может выйти из красного уровня.

"Регион не выйдет из красной зоны минимум две-три недели, когда происходит догоспитализация. Для стабилизации и для выхода из красного уровня нужно еще 2-3 недели. То есть, минимальное среднее время – 4-6 недель – месяц-полтора. Это время может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от разных факторов. Как люди сами соблюдают ограничения. Уровень показателей, при которых регион вошел в красный уровень. Если показатели были очень велики, то придется дольше ждать", – говорит Юрий Ганиченко.

При таком подходе Киев выйдет из карантина не раньше середины мая. Жетский локдаун в столице объявили пока что до 16 апреля. Но, вероятнее всего, он будет продолжен.

Ранее "Сегодня" писал, что в Киеве уже усилили локдаун, закрыв с 5 апреля общественный транспорт для большинства жителей – в нем смогут ездить только по спецпропускам определенные категории людей. Но это еще не все – сейчас заговорили о комендантском часе в столице.