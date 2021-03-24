"Смерчи" под Крымом пощекотали нервы России (видео)

Украинские военные провели учения вблизи оккупированного Крыма, отработав противодействие вражеским беспилотникам, а также "уничтожив" условного противника "Смерчами".

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

По замыслу учений, наши военные из состава сил ПВО пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником: обнаружили взлет с территории противника БПЛА и передали координаты целей на командный пункт.

"Определив координаты и высоту, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" совершил уничтожения воздушных целей", – сказал командующий объединенных сил Сергей Наев.

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Видео: facebook.com/JointForcesCommandAFU

В свою очередь артиллеристы совершили марш, отработали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали их оперативное изменение.

"С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщились подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", – добавил генерал.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина получит американские катера, наши моряки уже проходят обучение в США.