Смерть пациентов в больнице под Львовом: директор отделался увольнением

Во Львовской области уволили директора Жолковской больницы, из-за вероятной халатности которого умерли два пациентов с COVID-19. Игорь Шевцив сам написал заявление и мэр города его согласовал.
На должность нового директора больницы в мэрии планируют провести открытый конкурс. А уволенный руководитель может остаться работать на другой должности. Сейчас ему не выдвинули даже подозрения.
Напомним, в медучреждении тогда отключили свет – и два кислородозависимых пациента скончались. И это при том, что было два электрогенератора – но руководитель не поручал их включить.
Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" адвокат Максим Барышников заявил, что смерть двух пациентов в местной больнице из-за отсутствия электроэнергии стала следствием халатности. Поэтому руководство больницы должно понести ответственность за техническое состояние учреждения.
Умерли пациенты 61 и 66 лет. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность. Сын одной из жертв требует наказания виновных.
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