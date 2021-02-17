Смертельный челлендж: зачем подростки принимают убийственные дозы таблеток (видео)

После трагедии в Боярке под Киевом история едва не повторилась в Умани

В Украине снова произошла жуткая история со школьницами и таблетками. На этот раз наглотались лекарств две восьмиклассницы из Умани Черкасской области. Предварительно, это все тот же спазмолитик. А в соцсетях – еще множество так называемых "групп смерти".

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Алексей Кашпоровский.

Школьницу, которая выжила в Боярке под Киевом после 40 таблеток, уже перевели из реанимации. Призыв выпить бешеную дозу лекарств девочка увидела в интернете. Ее одноклассница умерла после этого эксперимента.

Жизни угрозы нет. Так сегодня врачи комментируют состояние 12-летней школьницы, которую привезли к ним в бессознательном состоянии. Вдвоем с подругой они выпили по 40 таблеток лекарства, снимающего боль и спазмы, а в больших дозах вызывающего смерть. Одну из девочек спасти не удалось. Родители второй еще вчера категорически запрещали врачам комментировать состояние дочери. Но сегодня – передумали.

Генеральный директор Киевской областной детской больницы в г. Боярка Екатерина Савинова говорит:

"Мама объяснила, почему она изменила свое решение, потому что вчера она нам запрещала давать какие-либо комментарии, с той целью, чтобы такая трагедия не случилась в других семьях, чтобы родители были более внимательными".

По словам врачей, мама девочки все время находится рядом с ней. С ребенком уже общался психолог и правоохранители. Они пытаются по горячим следам выяснить, что именно толкнуло школьниц на смертельный эксперимент.

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Выжившая девочка рассказала, что в Сети нашла видео, которое побудило ее поэкспериментировать. Поэтому сейчас киберполицейские проверяют, где именно она его нашла.

Что стало причиной трагедии, хотят выяснить и родные погибшей девочки. Не на камеру отец рассказывает: когда утром отвозил дочь в школу, она была такой же веселой и беззаботной, как и обычно. Родители были разведены, но делали все, чтобы дети чувствовали их любовь. И даже проблемы в семье не всегда являются причиной таких поступков, говорят эксперты по безопасности. Зачастую жертвами опасных челленджей становятся дети и из любящих семей.

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская объясняет:

"Чтобы подчеркнуть собственную значимость, очень часто подростки воспринимают эти все челленджи как способ самоутвердиться в детском коллективе, особенно если есть проблемы со сверстниками, социализацией, или доказать какие-то вещи самому себе".

В том, что смертельные челленджи – довольно распространенное явление, убедиться несложно. Буквально за полчаса "Сегодня" нашли три так называемые "группы смерти". В одной из них – более сотни участников. Судя по сообщениям – подростки. Так называемые "кураторы" ведут с ними игру, которая должна закончиться смертью.

"Есть такие люди, которые живут за счет того, что наносят ощутимый вред другим детям и подросткам. Они от этого получают какое-то странное удовольствие", – продолжает Елена Лизвинская.

Сейчас киберполицейские анализируют соцсети и гаджеты, которыми пользуются учащиеся школы в Боярке. Надеются, что это позволит выяснить причину трагедии. И помощь родителей правоохранителям точно не помешает.

Видео: Сегодня

Напомним, ЧП произошло 16 февраля в академическом лицее "Гармония" в Боярке. Девочки 12 и 13 лет купили в аптеке таблетки и выпили их в туалете лицея – каждая по 40 штук. Обнаружили их в дамской комнате одноклассники, которые пришли посмотреть на эффект. Оказалось, что когда они глотали, то отправили сообщение, что пьют последнюю таблетку.

Сейчас состояние младшей девочки средне тяжелое, говорят врачи. Ребенок уже дал показания правоохранителям, сейчас с ней работает психолог.