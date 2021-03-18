Смертность от COVID-19 в Украине побила осенний рекорд: что происходит

Общее число смертей от коронавируса в Украине увеличится в апреле с 28,9 тыс. до 40 тыс., прогнозируют аналитики

Больные COVID-19 стали чаще умирать. Ученые из Национальной академии наук сравнили показатели нынешней волны заболеваемости с осенней. Сейчас в день умирает больше больных, чем осенью, когда заболеваемость достигла пика. Что происходит с заболеваемостью, разбирался "Сегодня".

Что выяснили ученые?

Летальность от коронавируса растет все быстрее. Предыдущий пик заболеваемости Украина прошла осенью. Тогда в сутки от COVID-19 умирали 205 человек. А в последние семь дней число смертей в сутки выросло до 213. Этот показатель продолжает быстро расти, отмечают в НАН Украины.

Если в октябре и ноябре в больницах по стране находилось до 30 тыс. больных и пациентов с подозрением на COVID-19, то теперь эта отметка впервые превышена и стремится к 35 тыс. занятых коек. Нового максимума достигло число больных, которым нужна подача кислорода и аппараты ИВЛ.

Через несколько недель число летальных случаев может достичь 250 за сутки.

"Число случаев болезни за последние семь дней приблизилось к отметке 10 тыс. в день, что при наблюдаемой летальности 2,5% потенциально соответствует 250 летальным случаям в день с опозданием около двух недель", – прогнозируют ученые.

Увеличение летальности среди новых больных начали фиксировать еще в феврале. Процент смертей уже тогда был выше, чем во время осенней волны, говорит Игорь Бровченко, председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины. Сейчас на самом деле из-за переполнености больниц показатель летальности может увеличиться ещё.

Число смертей от COVID-19 увеличится до 40 000 в апреле

Еженедельно число госпитализированных с COVID-19 растет на 20%, говорит Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики. Это наблюдается последние четыре недели. С ростом госпитализаций растет и смертность.

"Есть определенный лаг между госпитализациями и летальностью. Сначала больной попадает в статистику как выявленный случай или госпитализированный. И через некоторое время, к сожалению, человек может умереть. Между появлением симптомов и датой смерти, если случай смертельный, проходит около 2-3 недель. Поэтому когда мы видим всплеск, то через две недели мы увидим отражение всплеска в показателе смертности. Это то, что мы видим сейчас", – отмечает Юрий Ганиченко.

За время пандемии от коронавируса умерли 28 986 украинцев. Летальность продолжит расти, прогнозирует аналитик. По среднему "желтому" сценарию рост продлится до апреля. Затем он должен стабилизироваться – увеличится количество "красных" регионов, где будут ограничения и эти ограничения будут влиять положительно. Однако будут другие регионы, где рост продолжится.

"И вот тогда страна будет балансировать между необходимостью вводить локдаун или не вводить. Показатель смертности сейчас растет и будет расти примерно до 300 случаев в день в среднем за неделю. До апреля суммарное количество летальных случаев возрастет до 40 000 по нашему среднему варианту", – рассказал Юрий Ганиченко.

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