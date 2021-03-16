Смертность от коронавируса в Украине уже превысила показатели осенней волны – НАН

В Украине стремительно растет количество смертей в результате коронавирусной инфекции, смертность нынешней волны уже превысила показатели осени.

Об этом говорится в отчете по эпидемиологической ситуации, подготовленном учеными НАН Украины.

Ученые отмечают, что предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составил 225 смертей в сутки, но тогда это число было не совсем объективным, поскольку в него вошли и старые, довнесенные в реестр случаи. Поэтому зафиксированные на 16 марта 213 новых летальных случаев в сутки являются рекордом.

"Сегодняшнее же число (213 смертей. – Ред.) не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", – говорится в отчете.

Ученые также отметили, что в Украине за последнюю неделю ускорился рост количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 и темпы роста вернулись до "допраздничного" уровня. В НАН отмечают, что снижение темпов распространения на прошлой неделе было, в основном, связано с празднованием 8 Марта, поэтому не отражало реальной эпидемической динамики.

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Отметим, в Украине за последние сутки выявили 9642 новых случая инфицирования коронавирусом, из них заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Мы также писали, что в НАН спрогнозировали, что рост смертности от коронавируса в Украине будет наблюдаться как минимум до начала апреля.

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