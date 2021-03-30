Снайперы стреляли в спину: Хомчак о смертельном бое на Донбассе

Группа разминирования ВСУ искала российские мины, но неожиданно попала под обстрел

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, как погибли украинские военные 26 марта под Шумами в результате обстрела со стороны боевиков, а также отметил попытку оккупантов спровоцировать гуманитарную катастрофу. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

Группа разминирования ВСУ проводила осмотр местности в районе населенного пункта Шумы на предмет мин ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены боевиками.

"В результате снайперского огня получил смертельное ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь, в результате снайперского огня получил смертельное ранение. В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые ранения. Старший солдат Гайчук (получил) ранение средней степени. Старший солдат Абрамович и Гайченко, которые прибыли для поддержки, попали под снайперский огонь и получили смертельные ранения", – рассказал Хомчак.

После ответного огня противник прекратил обстрелы, что позволило оказать помощь раненным и эвакуировать погибших.

Генерал отметил, что особым цинизмом российских военных является то, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих с водонасосной станции, через которую осуществляются поставки воды и на оккупированные территории, и на свободную территорию.

"Противник пытался спровоцировать наши войска открыть огонь в ответ по насосной станции для причинения гуманитарной катастрофы в городах Торецк, Горловка, Пивденное", – подчеркнул Хомчак.

Как сообщали новости "Сегодня", главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина готова к наступлению на Донбассе.

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