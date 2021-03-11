Снег, дождь и штормовое предупреждение: в Украине резко испортится погода

Синоптик рассказала, где потеплеет до +7 и кому не повезет с погодой

После сегодняшней солнечной погоды завтра на Украину обрушатся циклоны с осадками и штормовым ветром.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Сейчас уже мощная циклоническая система с атмосферными фронтами перемещается из Западной Европы в направлении Восточной, в Украину (спутниковое фото).

12 марта атмосферный фронт принесет в большинство областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на западе – преимущественно дождь и мокрый снег.

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В Харьковскую и Днепропетровскую области влажная воздушная масса дойдет поздно вечером или уже 13 марта.

Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.

Температура воздуха днем будет колебаться в районе нуля градусов, на востоке до -3, в западной части потеплеет до 4-7 градусов.

В Киеве усилится ветер, днем ​​прискачет атмосферный фронт со снегом и мокрым снегом (карта). Температура воздуха в столице около нуля. А потепление ожидается в субботу-воскресенье.