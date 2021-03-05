Снег и дождь подпортят праздник: какой будет погода 8 марта

Праздничные выходные в Украине продлятся целых три дня – субботу, воскресенье и понедельник. 6 и 7 марта будет холодно, а 8-го в некоторых областях праздник подпортят дожди и мокрый снег.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Температура воздуха в понедельник будет довольно низкая, почти по всей территории страны 2-4 градуса тепла. Лишь на юге ожидается более или менее весенняя погода, 6-8 градусов. При этом ночью ожидается мороз 1-3 градуса.
А вот осадки в виде мокрого снега или дождя ожидаются в таких областях:
- Винницкой области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Луганской области.
Но даже такая погода не помешает мужчинам поздравить женщин с праздником, а чтобы вам было легче определиться, смотрите идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.
Также читайте о том, какие подарки украинцы покупают на 8 Марта чаще всего.
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