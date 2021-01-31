Снегопады, гололед и сильный ветер: завтра в Украине будет бушевать непогода

В понедельник, 1 февраля, непогода в Украине не утихнет – северную, южную и центральную части страны снова накроет снегом.
Об опасности граждан страны предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Гололед, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра до 15-20 м/с синоптики прогнозируют в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Периодически будет идти ледяной дождь.
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Осадки также ожидаются в Харьковской, Одесской и Николаевской областях — высота снежного покрова составит до 10 сантиметров.
Завтра водителям нужно проявить особую осторожность на дорогах Харьковской области, а также северной и центральной частях Украины – их застелет гололедица.
"Погодные условия первого февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", – сообщает ГСЧС.
Напомним, сегодня в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 68 населенных пунктов в пяти областях.
Ранее из-за сильных порывов ветра, дождя и снега в Украине оказались обесточенными 358 населенных пунктов.
Смотрите в нашем сюжете, как в Украине бушуют снег и метели:
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