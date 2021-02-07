Снегопады и метели: прогноз погоды на ближайшие дни

В понедельник, 8 февраля, в большинстве областей Украины прогнозируют снегопады и метели.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В южной части Украины, в Прикарпатье и большинстве центральных областей из-за незначительного потепления снег будет переходить в мокрый снег, ледяной дождь и дождь.

На Закарпатье, в центре и юге Украины прогнозируют гололед и налипание мокрого снега. Ветер будет восточного направления, практически повсеместно с штормовыми порывами.

Температура воздуха ближайшей ночью -7-13 градусов, на севере -12-18, местами -19-23 градуса, в южной части -2-6 градусов. Днем ожидается -5-10 градусов, на юге +3 +7 градусов, в Крыму и на Закарпатье +6 +11 градусов.

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В Киеве 8 февраля ожидается снег, мороз, гололед и сильный ветер. Ночью около 12 градусов мороза, а днем -5-8 градусов.

В Украине 9-10 февраля морозы будут умеренными и даже порой мягче, до потепления. А 11-12 февраля циклон принесет осложнение погоды со снегопадами и дождями.

Однако, ближе к следующим выходным в Украине снова прогнозируют морозы.

Как ранее рассказал народный синоптик Леонид Горбань, в феврале погода в Украине будет сопровождаться частыми снегопадами.

Напомним, погода в Украине в начале следующей недели испортится, придут сильные морозы, в некоторых областях ожидаются метели, объявлено штормовое предупреждение.