Версія українською
$ 28,19
34,1

Снегопады и штормовой ветер: прогноз погоды на первый день февраля

31 января, 17:22

Виктория Барановская

На дорогах прогнозируют гололедицу

В Украине, в понедельник, 1 февраля, синоптики прогнозируют осадки. Будет падать мокрый снег, а местами дождь.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В центральных и северных областях Украины прогнозируют снегопады, местами с мокрым снегом. А в Харьковской, Одесской, Николаевской и в большинстве центральных областей будет преобладать дождь.

Осадков не прогнозируют на северо-западной и северо-восточной частях Украины. А именно на Волыни, в Ровенской области, большинстве Львовщины, Закарпатья, Запорожья, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

На востоке Украины ожидается штормовой юго-восточный ветер.

"Температура воздуха низкой будет на западе и севере: ночью -6-12 градусов, днем -2-5 градусов, на Закарпатье +1 +3 градуса. На остальной территории Украины в течение дня будет тепло, предполагается +1 +4 градуса, на востоке, на юге и на Днепропетровщине +4 +9 градусов, в Крыму до +10 +14 градусов", – сообщает Диденко.

Реклама

В Киеве ожидаются снегопады. На дорогах – гололедица. Температура ночью -6-9 градусов, днем -2-4 градуса.

Напомним, сегодня в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 68 населенных пунктов в пятерых областях.

Ранее из-за сильных порывов ветра, дождя и снега в Украине оказались обесточенными 358 населенных пунктов

Новости на эту же тему:
погода прогноз погоды погода в Киеве наталка диденко погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Это страна не для заработка: львовянка честно о жизни в Польше
Василий Лановой скончался от коронавируса: подробности
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену