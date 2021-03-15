Снова дистанционка? МОН обновило рекомендации для школ по обучению и каникулам

Министерство образования и науки из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса в Украине рекомендует школам при необходимости продолжить весенние каникулы.

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в Telegram.

"Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах", – написал Шкарлет.

Он также напомнил об ограничениях, которые должны действовать в учебных заведениях при разных уровнях эпидемиологической опасности.

В красной зоне запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детских садов, специальных учебных заведений и 1-4 классов общеобразовательных школ.

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В желтой и оранжевой зонах также рекомендуют, "учитывая рост показателей заболеваемости и решения региональных комиссий ТЭБ и ЧС", переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, студентов училищ и вузов.

"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышен эпидемические пороги гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", – уточнил министр.

Напомним, в понедельник оранжевая зона карантина расширилась до 10 областей, в красной – пока четыри области, остальные регионы в желтой.

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