Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон

Несмотря на сложные погодные условия, в Украине завтра будет достаточно тепло

В Украине один циклон существенно ухудшил погоду, а завтра, 27 января, в Украину зайдет еще один циклон, который принесет сильные осадки. При этом будет еще довольно тепло в многих областях страны.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Осадки

По ее словам, сильные осадки будут, но не везде. Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе тоже будет сложная погода.

Крыло циклона потянется через Полтавскую к Сумской области (карта).

Вечером 27 января и ночью 28-го циклон накроет практически все северные области. Местами небольшие осадки будут в западных областях и на юго-востоке.

На остальной территории Украины – сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.

Циклон, скорее всего, затронет и Киев снегом – или поздно вечером завтра, или уже ночью и утром 28 января. Днем в четверг также еще будет сыпать.

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Почти везде плюсовая температура

На западе днем ​​ожидается 1-3 градуса мороза.

На востоке 3-7 градусов тепла.

Юг: в Одесской и Николаевской областях около нуля; в Херсонской и Николаевской областях 4-9 тепла; в Крыму до +10.

На севере от 1 градуса мороза до 1 тепла.

В центре около нуля, однако в Днепре с районами еще до 4-6 градусов выше нуля.

В Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем ​​около нуля. Сегодняшний сильный ветер завтра в столице угомонится, но 28 числа снова усилится.

Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, что в начале февраля местами может доходить до +15.