Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон

В Украине один циклон существенно ухудшил погоду, а завтра, 27 января, в Украину зайдет еще один циклон, который принесет сильные осадки. При этом будет еще довольно тепло в многих областях страны.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Осадки
По ее словам, сильные осадки будут, но не везде. Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе тоже будет сложная погода.
Крыло циклона потянется через Полтавскую к Сумской области (карта).
Вечером 27 января и ночью 28-го циклон накроет практически все северные области. Местами небольшие осадки будут в западных областях и на юго-востоке.
На остальной территории Украины – сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.
Циклон, скорее всего, затронет и Киев снегом – или поздно вечером завтра, или уже ночью и утром 28 января. Днем в четверг также еще будет сыпать.
Почти везде плюсовая температура
На западе днем ожидается 1-3 градуса мороза.
На востоке 3-7 градусов тепла.
Юг: в Одесской и Николаевской областях около нуля; в Херсонской и Николаевской областях 4-9 тепла; в Крыму до +10.
На севере от 1 градуса мороза до 1 тепла.
В центре около нуля, однако в Днепре с районами еще до 4-6 градусов выше нуля.
В Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем около нуля. Сегодняшний сильный ветер завтра в столице угомонится, но 28 числа снова усилится.
Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, что в начале февраля местами может доходить до +15.
Новости на эту же тему: