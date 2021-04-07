Снова снег, дождь и даже мороз: синоптик предупредила о непогоде

Сегодняшние дожди и снег ждут украинцев и завтра. При этом ночью будет очень холодно, а днем в районе 10 градусов тепла.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Завтра в Украине возможен мокрый снег – на западе, местами в северных областях и в Винницкой области.
На остальной территории будет сухо, разве что в Крыму и Приазовье пройдет дождь.
Температура воздуха ближайшей ночью в западных и северных областях ожидается 0-4 градуса мороза, однако уже завтра днем начнется повышение температуры воздуха до 6-10 градусов тепла.
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Ветер будет западный, умеренный, до порывистого.
В Киеве 8 апреля дожди или снег маловероятны. Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, а завтра днем – 7-9 тепла.
Диденко добавила, что наладится погода на выходных: в субботу-воскресенье будет сухо и 10-16 градусов тепла.
Как сообщали новости "Сегодня", запад страны уже посыпало снегом. На Закарпатье даже ограничили движение транспорта по трассе из-за ухудшения погодных условий.
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