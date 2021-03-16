Солнца не дождемся: прогноз погоды в Украине на 16 марта (карта)

В Украине сегодня, 16 марта, во всех областях будет еще тепло, но солнечной погоды уже не ожидается. В некоторых областях – они все еще находятся под влиянием циклона Marius – пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке Украины температура воздуха составит от 5 до 8 градусов тепла, будет облачно, но сухо.

На севере столбики термометров покажут от 6 до 9 градусов с отметкой плюс. Без осадков.

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В западных областях температура воздуха установится на уровне от 2 до 8 градусов выше нуля. Во всех областях ожидается дождь.

На юге температура воздуха будет в пределах от 6 до 11 градусов тепла, будет идти дождь.

Ранее сайт "Сегодня" узнал у климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

А о том, что уже успела натворить погода в марте, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Какая погода ждет украинцев до конца года, читайте в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".