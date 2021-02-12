Сотни пробирок с кровью и бахилы: в двух областях Украины обнаружили тонны медотходов

На территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 11 февраля копы провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат.

В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

"Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, которые не подлежат дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Однако установлено, что предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей", – говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

Следователи начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Также будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ст.325 УК Украины).

Внеплановые проверки пройдут на субъектах хозяйствования, которые вывозят и утилизируют медмусор. В прошлом году в Украине образовалось около 100 тысяч тонн медотходов.

Ранее мы сообщали, что в Новомосковске Днепропетровской области обнаружили свалку из медицинских отходов с десятками тысяч шприцев с иглами.

Также напомним, под Львовом на куче строительного мусора нашли сотни пробирок с кровью и личными данными пациентов.