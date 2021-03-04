Совет ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения

Из санкционного списка вывели двух человек

В четверг, 4 мaрта, Евросоюз продлил санкции против Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Об этом сообщает Совет ЕС.

"Сегодня Совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против 7 лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств", – говорится в сообщении.

Отметим, что из санкционного списка вывели бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Реклама

Напомним, после бегства Януковича и ряда приближенных к нему чиновников из Украины в 2014 году ЕС ввел против них санкции, заморозив их активы и запретив им въезжать в страны сообщества. С тех пор санкции ежегодно продлевались,не стал исключением и 2020 год.

Мы также писали, что в январе следователи ГБР по согласованию с Офисом генерального прокурорасообщили Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене.