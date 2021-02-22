Создал коллекторскую службу Привата и подозревается в растрате. Что известно о Владимире Яценко

Экс-чиновнику согласовано подозрение по статье, которая грозит наказанием до 12 лет

В понедельник, 22 декабря, в аэропорте "Борисполь" был задержан бывший зампредседателя правления ПриватБанка Владимир Яценко. Экс-чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". (Карается тюремным сроком до 12 лет.)

По оперативной информации, Яценко вылетел из Днепра в направлении Вены на частном самолете, проще говоря, попытался бежать из страны. Но благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбы, борт развернули над Львовом.

О бывшем топе ПриватБанка известно очень мало, он крайне непубличная фигура, хотя с 2015 по 2020 периодически вел свою страничку в Facebook.

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Владимир Анатольевич Яценко родился 18 ноября 1969 года в городе Каменское Днепропетровской области. Окончил школу в Днепродзержинске, затем получал высшее образование в Днепропетровском национальном университете по специальности "Информационные управляющие системы и технологии". Двое детей. О дочери Анне известно, что она училась праву в Университете им. Альфреда Нобеля (2011-2017) и увлекается конным спортом.

В ПриватБанке работал с июля 1992 года, то есть с самого начала существования финучреждения, и по декабрь 2016-го. В 1998 году получил должность заместителя председателя правления Александра Дубилета. Отвечал в банке за кредитование крупных компаний, к которым относился, в том числе, и бизнес собственников банка Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. В 2008 году сформировал коллекторскую службу ПриватБанка. Владел 0,4% акций. На момент увольнения занимал должность Первого Заместителя Председателя Правления банка – Руководителя корпоративного VIP-бизнеса.

По информации "Экономической правды", после того, как в 2016-м Приватбанк признали неплатежеспособным, Яценко жил на три города – между Днепром, Женевой и Веной. Оспаривал результаты национализации в суде. Вместе с другими бывшими топами ПриватБанка, Александром и Дмитрием Дубилетом, Олегом Гороховским, Михаилом Рогальским, Людмилой Шмальченко и Вадимом Ковалевым создал компанию Fintech Band, которая стала разработчиком интернет-банкинга Monobank.

Напомним, что ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Расследование агентства Kroll показало, что ПриватБанк был "объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в $5,5 млрд".