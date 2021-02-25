Спасают планету и дарят новую жизнь: ТОП экоинициатив Samsung 2021 года

В этом году одна из крупнейших выставок электроники CES 2021 была самой нестандартной за все время своего существования, так как из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса она полностью перешла в виртуальный формат. Поэтому зимой 2021 года посетители выставки могли лицезреть все инновационные технологии различных мировых брендов, даже не покидая своего дома.

На выставке стал очевиден главный факт – наш мир стремительно меняется буквально на глазах. Пришло то время, о котором ученые и активисты предупреждали уже давно: если немедленно не принять меры по сохранению окружающей среды, то совсем скоро мы станем свидетелями глобальных изменений на планете и будем вынуждены переосмыслить многие ценности. И если раньше такие заявления еще могли казаться сюжетом фантастического фильма, реальность которого имела весьма отдаленную перспективу, то сегодня подобное развитие событий уже не кажется далеким и нереальным – мир меняется и уже никогда не будет прежним.

Являясь крупнейшей технологической компанией мира, Samsung Electronics активно развивает и продвигает экологические инициативы – именно этот посыл стал основным на выставке электроники CES 2021. Следуя своей философии, Samsung внедряет инновации, которые меняют жизнь людей к лучшему. Речь идет не только о создании технологий и гаджетов, которые мы используем в повседневной жизни, но и о формировании у потребителей сознательного и ответственного отношения к окружающей среде. Инновации бренда призваны приблизить нашу жизнь к гармонии с природой и дают потребителю возможность сделать осознанный выбор в пользу продуктов, изготовленных с применением экологически чистых технологий и программ вторичной переработки.

Очевидно, Samsung Electronics очень серьезно воспринимает свою ответственность касательно спасения планеты. В прошлом году в рамках сотрудничества с Программой развития ООН компания помогла собрать $1 млн на реализацию Глобальных целей ООН, призванных бороться с главными мировыми проблемами, включая изменение климата. Кроме того, Samsung адаптирует свое производство в соответствии с экологическими требованиями современности, закладывая основы стабильного будущего для последующих поколений. Предлагаем рассмотреть, какие именно передовые технологии помогают южнокорейскому гиганту на этом пути.

Galaxy Upcycling at Home

Мы из года в год с нетерпением ждем появления новинок на рынке смартфонов, которые готовят нам мировые бренды. Еще приятнее, когда мы приобретаем новый смартфон, ноутбук или очередной гаджет. Однако, что делать со всеми старыми устройствами, от которых мы так легко отказываемся, когда в доме в очередной раз появляется более продвинутый девайс?

В нашей современности технологии достаточно быстро устаревают из-за стремительного прогресса. Старые устройства теряют до 30% стоимости буквально за год, до 50% – за два года, а затем вовсе обесцениваются и отправляются на свалку, где годами загрязняют окружающую среду материалами, которые очень долго разлагаются, высвобождая вредные химические соединения в окружающую среду.

Благо ведущие производители обратили внимание на эту проблему и внедряют специальные программы для предотвращения экологической катастрофы. На выставке CES 2021 компания представила концепцию Samsung Galaxy Upcycling at Home, которая позволяет дать новую жизнь технологиям, которые устарели, но еще могут быть полезны. С ее помощью ваш старый смартфон, который давно лежит без дела и готовится отправиться в утиль, все еще способен принести существенную пользу – его можно удачно применить с использованием нового эко-подхода.

Galaxy Upcycling позволяет сделать из старых и неиспользуемых Galaxy-смартфонов полноценные элементы управления системами умного дома, начиная от подсветки и заканчивая бытовой и компьютерной техникой. Для этого компания намеревается в долгосрочной перспективе выпускать специальные обновления программного обеспечения, чтобы идея экологического симбиоза развивалась, а старые устройства продолжали приносить пользу – очень важный момент для современных экологически сознательных пользователей. Например, новоиспеченные родители смогут превратить свои старые смартфоны в прибор для мониторинга сна ребенка – так называемую радионяню, чтобы получать уведомления, когда младенец проснется и начнет плакать.

Экоупаковка для телевизоров

Во многих странах для сокращения количества отходов крупные торговые сети отказываются от полиэтилена и переходят на экологическую упаковку товаров. Такая упаковка значительно быстрее разлагается, меньше загрязняя окружающую среду, а для ее создания часто также используют материалы вторичной переработки. Например, в Украине работает сеть брендовых магазинов Samsung Experience Store, активно использующих такую экоупаковку. Более того, компания Samsung, в рамках инициативы по сохранению окружающей среды, представила свое оригинальное и практичное решение – экоупаковку для телевизоров.

В основе этой замечательной экоинновации лежит идея вторичного использования упаковки из гофрированного картона, на обратную сторону которой нанесена специальная разметка. С помощью данной разметки из упаковки можно легко создать полезный и интересный творческий проект. На упаковке есть специальный QR-код, после сканирования которого с помощью смартфона появятся инструкции для сборки различных предметов: просто соедините точки разметки карандашом, вырежьте нарисованный вами рисунок – и пора приступить к креативу. Например, коробка от новоприобретенного телевизора легко превращается в торцевой столик, полку для книг или даже модульный домик для домашних питомцев. Причем Samsung создала специальный сайт, содержащий инструкции по реализации разных идей для вашего дома.

Всего за несколько минут вы получите действительно уникальный предмет, который дополнит интерьер вашего дома или развлечет ваших детей. Все компоненты упаковки продуманы настолько детально, что в процессе сборки не остается ничего лишнего, поэтому решение представляет собой идеальное сочетание экологичной переработки и творчества. Это настолько просто, что приобщиться могут даже дети – они будут в восторге от процесса и получившегося результата!

Инновационная упаковка появилась на рынке Украины в прошлом году для линейки дизайнерских телевизоров The Sero, но в 2021-м инициатива с экоупаковками, которые можно превратить в элементы домашнего декора, расширится и на другие линейки – QLED и лайфстайл-телевизоров Samsung. Прогнозируется, что благодаря этому удастся ежегодно перерабатывать до 200 000 тонн упаковки.

Пульт дистанционного управления на солнечных батареях

Экологические инновации Samsung для обеспечения здорового будущего нашли уникальное применение и для телевизоров в виде нового пульта дистанционного управления (ПДУ) на солнечных батареях, предназначенного сокращать отходы от использования обычных батареек.

В 2021 году каждый телевизор Samsung QLED 4K и 8K будет поставляться с таким пультом дистанционного управления. Конструкция подразумевает отказ от привычных солевых батареек, которые после использования зачастую просто выбрасываются в мусор, а не сдаются в центры утилизации. Чтобы сократить уровень загрязнения вредными отходами одноразовых элементов питания, ПДУ получил встроенный перезаряжаемый аккумулятор, который может питаться от солнечного света, освещения в доме или просто через USB.

Помимо отказа от токсичных батареек, в Samsung позаботились об уменьшении количества пластиковых отходов, поэтому в конструкции пульта дистанционного управления содержится 28% переработанного полиэтилентерефталата и поликарбоната. При этом вес пульта составляет всего 31 грамм.

Экодизайн Galaxy Buds Pro

Подчеркивая приверженность экологическому дизайну и чистым источникам энергии, Samsung выпустила новейшие и самые премиальные наушники Galaxy Buds Pro. В беспроводной гарнитуре сочетаются комфорт и изысканный стиль с передовыми аудиотехнологиями, включая непревзойденное качество звука, интеллектуальное активное шумоподавление и беспроблемное подключение.

А самое главное – Galaxy Buds Pro спроектировано так, чтобы сокращать количество отходов: они на 20% состоят из вторичного сырья. В частности, переработанные материалы применены в корпусе и зарядном кейсе наушников.

Стильные и экологичные аксессуары Galaxy

Подтверждением ответственного отношения к окружающей среде стали экологичные аксессуары для смартфонов и смарт-часов Galaxy, которые были впервые представлены в 2020 году для линейки флагманов серии S и созданы в партнерстве с датским текстильным брендом Kvadrat. Специальный чехол для смартфона сделан из вторичного сырья, а именно из повторно использованных пластиковых бутылок объемом 500 мл, которые были расплавлены и превращены в текстильные волокна. Такая креативная вторичная переработка, казалось бы, привычных материалов не только дает новую жизнь продуктам с истекшим сроком использования, а также играет важную роль в защите окружающей среды. При создании волокна из вторсырья одна пластиковая бутылка может использоваться для производства двух чехлов для смартфона Galaxy. Samsung планирует расширять линейку экологичных аксессуаров для смартфонов и носимых устройств Galaxy и в будущем.