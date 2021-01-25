Спасенные моряки поблагодарили Морскую администрацию

В минувшие выходные и.о. главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков встретился со спасенными моряками судна "Arvin", которое 17 января затонуло у берегов Турции, сообщает Gazeta.ua.

Во время встречи Андрей Глазков отметил, что морякам будет оказана всесторонняя помощь в получении новых морских документов, которые были утрачены во время крушения, а также Морская администрация берет под контроль вопрос страховых выплат морякам и выполнения денежных обязательств со стороны работодателей.

"Меня поразило то, что все моряки хотят и дальше работать в море, и с воодушевлением восприняли желание Морской администрации им помочь. Мы не обещаем золотые горы, но уверяем, что и мы, и Министерство инфраструктуры будем максимально помогать в решении их вопросов", — отметил Андрей Глазков.

Морские документы — это личные, профессиональные документы члена морского экипажа. Никто не может выйти в море без документов, устанавливающих личность моряка, сертификатов, которые подтверждают, что человек прошел специальную и полную подготовку для работы на судне. Поэтому для всех моряков этот вопрос сейчас является первоочередным.

Моряки поблагодарили за то, что о них не забыли, и консульская служба посольства Украины в Турции, и Морская администрация сделали все для их скорейшего возвращения в Украину к своим семьям.

В свою очередь, Андрей Глазков поблагодарил береговую охрану Турции, которая в шторм героически спасала наших моряков.