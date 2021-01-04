Спецслужбы Лукашенко готовили убийство Шеремета еще в 2012 году – СМИ

Убийство журналиста Павла Шеремета готовили секретные службы Беларуси по приказу Александра Лукашенко. В 2012 году они обсуждали возможность подорвать журналиста взрывчаткой.

Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи, сделанной 11 апреля 2012 года, зафиксированы слова Зайцева во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения "Альфа".

Глава КГБ обсуждает способ убийства журналиста, который на тот момент жил в России. Зайцев ставит задачу: убить Шеремета так, чтобы это стало публичным сигналом.

"Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью... Мы заложим (бомбу – Ред.) и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски – ноги в одну сторону, руки – в другую. Если же все будет (выглядеть) как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал... Президент (Лукашенко – Ред.) ждет этих операций", – цитирует издание слова Зайцева.

Также расследователи опубликовали документы слежения за журналистом.

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Кроме того, на записи зафиксированы доказательства того, что в 2012 году КГБ Беларуси готовил операции по устранению других политических оппонентов – Олега Алкаева (экс-директор тюрьмы в Беларуси), Владимира Бородача (экс-полковник) и Вячеслава Дудкина (был главным в стране по борьбе с коррупцией). Все они проживают в странах Европы.

В разговоре Зайцев говорит, что такую задачу поставил сам президент Лукашенко, а на ее реализацию выделено 1,5 млн долларов. В частности, силовики обсуждали возможность применения ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для достижения целей.

Эксперт Национального Центра Медиа Криминалистики США, который в 2020 году изучал материалы по запросу EUObserver, не обнаружил каких-либо следов аудио-манипуляций. При этом он утверждает, что из записи удалена цифровая подпись, которая могла бы содействовать идентификации источника в КГБ.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет был взорван в своей машине на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Выйдя из дома в 7:45 утра, Шеремет сел за руль и успел немного отъехать, после чего машина взорвалась.

В декабре 2019-го в МВД назвали имена всех подозреваемых в убийстве. Правоохранители определили группу участников боевых действий на Донбассе, которые, по мнению следствия, имели разные роли в организации и совершении убийства: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Полиция ссылается на различные экспертизы и видео с камер наблюдения. Позже суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела. Читайте все подробности расследования убийства Шеремета.