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"Спокойнее всего было при Кравчуке", – 90-летняя жительница Банковой

21 марта, 10:53

Игорь Серов , Виктория Барановская

Ее напугали погромы, которые устроили сторонники Стерненко

В Киеве сторонники Сергея Стерненко вышли на акцию "Не слышишь? Увидишь!", чем изрядно напугали жителей Банковой. Они устроили там настоящий погром: разбитые стекла, разрисованные стены.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Я думала, что вечером уже началась война. Очень испугалась. Могу сказать, что такой погром здесь впервые за историю независимости Украины. Вот, сама для себя сравниваю – спокойнее всего было при Кравчуке. Тишь да гладь. Очень сложно жить в центре", - рассказала 90-летняя жительница дома номер 2 по улице Банковой.

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Отметим, что дом номер 2 находится в 50 метрах от ОПУ и женщина слышала и видела абсолютно все, что происходило под окнами.

Напомним, что в Киеве под Офисом президента состоялась акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко. Журналисты "Сегодня" узнали, как выглядит Банковая после ночи протестов.

Напомним, ранее один из протестующих объяснил, почему сторонники Стерненко не прорвались внутрь Офиса президента.

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