"Спроси у доктора": был ли эффективным зимний локдаун?

Более половины украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если это будет бесплатно. А эпидемиологи отмечают: прививки – единственный путь преодолеть пандемию. Насколько эффективными являются профилактические мероприятия и как уменьшить тревожность, если уже болеете COVID-19?

Об этом для новостей "Сегодня" рассказывает корреспондент Юлия Покидина.

Психотерапевт Юлия Бережная переболела COVID-19 несколько месяцев назад. Но некоторые симптомы сказываются до сих пор. Говорит, не расстраиваться по этому поводу помогает чувство юмора и понимание, что же происходит в организме. Теперь она знает о коронавирусной болезни почти все. Единственное, что беспокоит, – не хочется болеть повторно:

"Ясность и знания снимают тревогу. Меня, например, очень поддерживало то, что я очень хорошо вникла – как работает вирус, что с ним происходит, что по факту специфического лечения нет".

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве эпидемиолог Олег Рубан объясняет, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию:

"Сегодня у нас имеется проблематика в Украине, это не обеспечение вакциной, а сама вакцинация. Уровень обязательной вакцинации от полиомиелита, дифтерии и кори колебался от 40 до 60 процентов при нормативе 95%. Сегодня у нас будут массовые отказы от вакцинации против коронавируса. Но сегодня – это единственный цивилизованный путь снижения агрессивности эпидемии".

Как результат – в стране зафиксированы случаи и полиомиелита, и дифтерии. А по заболеваемости корью Украина – европейский лидер.

Во время прямой трансляции Олег Рубан ответил на вопрос об эффективности вакцинации, локдауна и других противоэпидемических мероприятий. По его словам, в Украине была "лайт-версия" локдауна, но он эффективен, так как у нас не было распространения инфекции именно в организованных коллективах.

Еженедельно в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора" эксперты-медики делятся своим опытом лечения и коронавируса.

Юлия Ершова, директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова, рассказывает:

"Фонд Рината Ахметова и телеканал "Украина" продолжают проект "Спроси у доктора". На сегодняшний день участниками эфира стали 10 ведущих специалистов украинской медицины. Проект в целом посмотрели более миллиона зрителей".

Полную версию трансляции можно посмотреть на страницах Фонда Рината Ахметова в соцсетях.

Психотерапевт Юлия Бережная говорит о важности такой работы, ведь показывают живых людей, которые болеют, и кто объясняет, что делать. А это всегда успокаивает и дает определенную опору.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее в рамках проекта "Спроси у доктора" рассказывалось, когда можно вернуться к спорту после COVID-19