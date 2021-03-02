Спроси у доктора: как мутация COVID-19 повлияет на вакцинацию

Украинские ученые начали исследовать коронавирус на Прикарпатье, чтобы понять, есть ли там британские мутации и изменился ли вирус за последние два месяца.

Заведующая отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии имени Громишевського Алла Мироненко в рамках проекта "Спроси у доктора" рассказала, повлияет ли мутация коронавируса на эффективность вакцинации.

"Вирус изменился, а вакцина сделана к старому штамму. И если вакцина не работает против нового штамма, значит это уже критические изменения", – говорит Алла Мироненко.

В то же время она уверяет, что вакцина, завезенная в Украину, работает против всех штаммов коронавируса.

Последние исследования в январе показали, что британского вируса в Украине не было. Как ситуация изменится дальше – неизвестно. А по поводу детей, то им делать прививки не стоит, говорит специалист.

"Проект Фонда Рината Ахметова, конечно, очень важный для всех с целью просвещения населения. Этот проект поможет правильно принять решение – вакцинироваться или нет, например, что нужно вовремя обратиться к врачу, а не ждать, пока само пройдет. То есть в итоге это должно помочь увеличить продолжительность жизни в нашей стране и сократить смертность от инфекционных в том числе болезней", – говорит Алла Мироненко.

Записи трансляций с медиками можно посмотреть на страницах Фонда Рината Ахметова в YouTube и Facebook.

Видео: Сегодня

Напомним, в рамках проекта "Спроси у доктора" эпидемиолог Олег Рубан рассказал, был ли эффективным зимний локдаун.

А глава Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров дал советы, как преодолеть коронавирус без лекарств.