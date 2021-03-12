Спроси у доктора: как уберечься от тяжелого течения COVID-19

Год на карантине. За это время украинцы привыкли к новой реальности – ограничениям в передвижении, масочному режиму и осторожным объятьям. Что изменилось за год пандемии, а что до сих пор остается актуальным для большинства из нас?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юлия Покидина.

Год назад в Украине обнаружили первых больных ковидом и объявили карантин. С тех пор более 1,2 млн человек в разных регионах заразились коронавирусом. Средства защиты стали повседневностью, а медики серьезно продвинулись в лечении новой болезни.

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Ректор медуниверситета имени Богомольца анестезиолог Юрий Кучин рассказывает:

"Если говорить о том, как изменилось отношение населения, то оно стало гораздо более спокойно относиться к ковиду и к анестезиологам, работающим с ковидом. Даже мои подчиненные с осторожностью относились к общению со мной, ведь я ходил в "красную" зону. Сейчас, конечно, этого уже нет, ведь большое количество людей переболело".

А кое-кто переболел уже дважды. Актуальным вопросом для большинства украинцев до сих пор остается – как уберечься от тяжелого течения ковида? Существует мнение, что на это влияет группа крови пациента.

"Во-первых, никакая группа крови специфическая не гарантирует пациенту безопасности от заражения коронавирусом, даже если вероятность будет меньше ... А во-вторых, по поводу врача ... Врач при лечении коронавируса всегда готов к различным вариантам", – говорит Юрий Кучин.

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Ректор медицинского университета им.А.Богомольца с начала пандемии работает с тяжелыми больными. Пациентам, которые оказались на стационарном лечении, советует прислушиваться и строго следовать рекомендациям врачей.

"Если пациент нормально старается помогать врачу, если ему маска мешает, но он ее терпит, если он старается не передыхать, то он делает лучше только себе, потому что никто не сможет это сделать за него. Тем самым избегаются осложнения и увеличиваются шансы на быстрое выздоровление и на положительный результат от лечения", – отмечает Юрий Кучин.

Еженедельно в проекте Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора" медики делятся своим практическим опытом по лечению и профилактике коронавируса. Юрий Кучин – один из семнадцати экспертов, который дает советы:

"Проекты, включающие именно медиков, которые лечат пациентов и несут ответственность за больных и свои слова – это лучшее, что можно сделать в информационном пространстве".

Записи трансляций с медиками можно посмотреть на страницах Фонда Рината Ахметова в YouTube и Facebook .

Директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова объяснила, что проект "Спроси у доктора" реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – спасение жизней", он обеспечивает потребность граждан в объективной и актуальной информации о терапии COVID-19.

На сегодняшний день эфиры с экспертами собрали уже более 4 млн просмотров.

Напомним, ранее в рамках проекта "Спроси у доктора" сайт "Сегодня" рассказывал, стоит ли бояться осложнений COVID-19 и почему возникла следующая волна заболеваемости.