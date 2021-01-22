Спустя 7 лет после убийства Сергея Нигояна убийца так и не найден

Ровно 7 лет назад, 22 января 2014 года, на Евромайдане пролилась первая кровь – на улице Грушевского был застрелен неизвестным лицом 20-летний студент Сергей Нигоян. В Киев он приехал 8 декабря из села Березноватовка Днепропетровской области. И хотя Сергей стал одним из символов Революции достоинства, его убийцу так и не нашли. Как проходило расследование и что изменилось в этом деле за прошедшие годы, читайте в материале "Сегодня".

Убийство

Информация о том, что на Грушевского убит протестующий, появилась уже в 7:30, но имя погибшего узнали позже. Сергей Нигоян получил четыре огнестрельных ранения в голову, грудь и шею, было пробито легкое и задето сердце. По горячим следам писали о том, что стреляли свинцовой картечью из помповой винтовки "Форт-500". Стреляли с расстояния до трех метров, но позднее эта цифра будет скорректирована до 20 метров. Отметим, что Нигоян был убит во время перемирия между митингующими и силовиками.

Кем был Сергей Нигоян

Этнический армянин, Сергей Нигоян родился и жил в Березноватовке Днепропетровской области. Его семья переехала в Украину в 1993 году, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. Учился в Днепродзержинском колледже физического воспитания, а на Майдан приехал в начале декабря 2013 года, не сообщив об этом родителям.

"Сергей постоянно чем-то занят. Он или стоит в охране, или дрова рубит на кухне. Рассказывает, что с самого начала смотрел по ТВ новости о Майдане и не мог спать по ночам. Сергей спит в палатке или в доме профсоюзов. На вопрос, почему он приехал, отвечает: "Это мое будущее тоже. Мне жить в этой стране". Парень свободно общается на украинском. Недавно в рамках проекта о Шевченко читал на Майдане отрывок из поэмы "Кавказ", – писали о погибшем в соцсетях.

Следствие

Изначально расследованием гибели активистов занималось МВД, но затем дело у них забрала для расследования Генеральная прокуратура Украины.

"Опрошено около 300 свидетелей… В данный момент нужно установить, кто совершил выстрел. Но учитывая, что следственные действия были совершены далеко не сразу после совершения преступления, и ни место событий не было осмотрено соответствующим образом, ни свидетели не были сразу опрошены – люди боялись той власти давать показания, не были доказательства сразу переданы. Все это факты, которые препятствуют установлению объективной истины. Но пока виновник не будет найден, следствие будет продолжаться. На данный момент конкретных подозреваемых не установлено", – старший помощник Генпрокурора Валерий Карпунцов так прокомментировал "Сегодня" ход расследования спустя год после убийства.

Любопытно, что к тому времени говорилось не о помповом ружье и картечи, а об "устройстве для отстрела резиновыми пулями, заряженном пулей, которая предназначалась для остановки транспортного средства". То есть из оружия, которым вооружен "Беркут".

В свою очередь, тогдашний генеральный прокурор Украины Виталия Ярема в то же самое время озвучивал несколько другую информацию.

"Мы установили, что они были убиты из гладкоствольного оружия, но есть задокументированные факты, что работники правоохранительных органов вставляли в него (оружие) охотничьи патроны, которыми были убиты эти наши герои", – заявил Ярема.

В феврале 2020-го начальник управления специальных расследований ГПУ в 2014–2019 гг Сергей Горбатюк признал, что позже были сделаны дополнительные экспертизы, результаты которых отличались.

"Тогда были получены результаты экспертизы о том, что выстрел был якобы совершен с расстояния до трех метров. Это длительное время влияло на расследование. Мы не могли понять, почему следствие не двигается. Потому что возле этих лиц не было на расстоянии трех метров людей с оружием... Не было обнаружено признаков близкого выстрела до трех метров. Стреляли с расстояния около 30 метров", – заявил он .

Также новые результаты экспертиз указывали на то, что стреляли со стороны кордона силовиков.

На данный момент это преступление по-прежнему не раскрыто, убийцы Сергея Нигояна не найдены.

Посмертные почести

В честь Нигояна проспект Калинина в Днепре был переименован на проспект Нигояна, а Березноватовке открыли памятную доску на стене школы, где учился Сергей, а также назвали в его честь центральную аллею и установили памятник. Мемориал Сергея Нигояна появился в Киеве на улице Грушевского.

Напомним, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о состоянии расследования "дел Майдана". Она напомнила, что во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей, пострадало более 2500 человек.

В связи с этим расследуется 60 уголовных производств, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений. В судах первой инстанции рассматриваются 86 дел в отношении 176 человек. С начала года сообщено о подозрении 37 лицам: 26 правоохранителям (2 прокурорам и 10 следователям), 3 судьям и 8 гражданским лицам.