США до июля передадут Украине патрульные катера Island

Американские патрульные катера класса Island должны прибыть в Украину в течение первого полугодия 2021 года.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает "Радио Свобода".

"Ожидаем, что Island придут к нам в течение первого полугодия, а до конца 2021 году получат все возможности – тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса", – отметил он.

По словам Неижпапы, сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружении, и в январе украинские экипажи отправятся в Балтимор, где пройдут доподготовку на борту.

Кроме того, уже подписан контракт на строительство американских катеров Mark VI для Украины.

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"Надеемся, за два ближайших года первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы уже полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на Island", – рассказал Неижпапа.

Он также напомнил о предварительных переговорах с Великобританией по строительству восьми ракетных катеров для ВМС Украины.

"Надеемся в январе получить фидбэк от британских коллег, тогда сроки и другие детали станут более понятными", - сказал командующий ВМС.

Напомним, летом США одобрили продажу Украине до 16 патрульных современных военных катеров Mark VI и оборудования к ним.

В прошлом году Украина также подписала с французской компанией ОСЕА контракт на строительство патрульных пограничных катеров для Министерства внутренних дел.