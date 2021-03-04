США могли бы предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО – экс-посол

Некоторые члены Альянса пока против ПДЧ для Украины

Соединенные Штаты не могут самостоятельно утверждать решение по интеграции Украины в НАТО, но им ничто не мешает предоставить нашей стране статус главного союзника США вне Альянса.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор на онлайн-конференции XII Диалог по вопросам безопасности, передает "Укринформ".

"На прошлой неделе я разговаривал с командой (в правительстве США. – Ред.), сосредоточенной на украинском направлении. И несколько человек упомянули о Плане действий по членству, который обеспечил бы Украине присоединение к НАТО", – рассказал экс-посол.

По его словам, в этом вопросе есть сложности из-за "членов, которых еще предстоит убедить, что украинцы готовы к ПДЧ".

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"Вместе с тем Соединенные Штаты могут продемонстрировать твердую поддержку и крепкие отношения с Украиной, предоставив ей статус главного союзника США вне НАТО", – уверен Тейлор.

Он уточнил, что это не нуждается в одобрении любого другого члена НАТО, а "полностью в компетенции правительства США".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.

Мы также сообщали, что согласно принятой Словакией стратегии внешней политики в 2021 году, одним из ее направлений станет поддержка вступления Украины в НАТО.